Atalanta Psg, i convocati di Gasperini: out Gollini e Ilicic (Di martedì 11 agosto 2020) L’Atalanta ha diramato sul proprio sito ufficiale la lista dei convocati in vista del match di Champions League contro il Psg Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha convocato ben 26 giocatori per la sfida di domani sera contro il Paris Saint-Germain, valido per i quarti di finale di Champions League. Ecco la lista completa: Bellanova, Caldara, Castagne, Colley, Cortinovis, Czyborra, Da Riva, De Roon, Djimisti, Freuler, Gelmi, Gomez, Gosens, Guth, Hateboer, Malinovskyi, Muriel, Okoli, Palomino, Pasalic, Piccoli, Rossi, Sportiello, Sutalo, Toloi, Zapata. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

