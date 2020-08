Atalanta-PSG, Gasperini: “Vogliamo vincere” (Di martedì 11 agosto 2020) LISBONA (PORTOGALLO) – Vigilia di Atalanta-PSG per Gian Piero Gasperini che, in conferenza stampa, ha presentato la delicata sfida contro i francesi: “Conosciamo l’attesa intorno a questa gara – ha detto il tecnico della Dea citato da tuttomercatoweb.com – quest’anno c’è una motivazione in più. Sarà una partita di calcio, ma noi dobbiamo rappresentare al meglio il nostro territorio“. Atalanta-PSG, la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini Una sfida secca che preoccupa il tecnico nerazzurro: “Tutti dicono che questa formula ci permette di avere un vantaggio, ma io avrei preferito giocarla tra andata e ritorno. In passato noi abbiamo fatto sempre molto bene nel ritorno non avendo dei parametri nel confronto con i loro giocatori“. ... Leggi su newsmondo

