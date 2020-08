Atalanta-Psg, Gasperini in conferenza stampa: data, orario e diretta tv (Di martedì 11 agosto 2020) L’Atalanta, in questa stagione, è già entrata nella storia del calcio italiano ed europeo, raggiungendo i quarti di finale di Champions League alla sua prima partecipazione. Il club nerazzurro, però, vuole provare a stupire ancora una volta e, domani sera, contro il Paris Saint-Germain di Thomas Tuchel, avrà l’occasione di centrare quella che sarebbe un’incredibile semifinale nella massima competizione calcistica europea, anche senza gli infortunati Pierluigi Gollini e Josip Ilicic. Il tecnico della formazione bergamasca, Gian Piero Gasperini, parlerà in conferenza stampa quest’oggi, martedì 11 agosto, alle ore 18:30, per fornire un completo quadro della situazione sullo stato della squadra. L’evento sarà trasmesso in ... Leggi su sportface

