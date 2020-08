Atalanta-PSG, Gasperini alla vigilia: “Siamo nella migliore condizione mentale” (Di martedì 11 agosto 2020) Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia della storica sfida di quarti di finale in Champions League tra Atalanta e Psg. Il tecnico nerazzurro è conscio dell’importanza della gara di Lisbona: “Sappiamo benissimo l’attesa che c’è attorno a questa gara – ha ammesso – per l’amore che Bergamo ha per questa squadra. Quest’anno c’è una motivazione in più per quanto successo e ci portiamo dietro le sensazioni dei nostri tifosi. Arriviamo nella miglior condizione mentale, abbiamo raccolto risultati importantissimi dopo il lockdown“. “La sfida di domani – prosegue Gasperini – ha grande prestigio ma mi sono preoccupato essenzialmente di lavorare sulla nostra squadra e ... Leggi su sportface

Atalanta_BC : L'attesa è quasi finita! ?? The wait is almost over! ???? #UCL | QF ?? @PSG_inside ??? Estadio do Sport Lisboa e Benfic… - SkySport : Atalanta-Psg, tutto quello che c'è da sapere sulla partita dei quarti di Champions - DiMarzio : #Atalanta, #DeRoon: '#PSG? In 90 minuti l'impresa è possibile' - sportli26181512 : Atalanta-Psg, Gasperini: 'Noi come la Nazionale. Psg forte, ma ci crediamo': L'allenatore nerazzurro alla vigilia d… - VivInterNews : RT @DiMarzio: #UCL | #Atalanta, #Gasperini: 'Arrivati a questo punto noi non perderemo mai: o vinceremo o impareremo' ?? -