Atalanta | Percassi su Ilicic | «Lo chiamerò prima e dopo il match»

Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: «Lo chiamerò prima e dopo la partita: come se dovesse giocarla anche lui. E spero di rivederlo in campo per l'inizio del prossimo campionato. Anzi, ci credo. Sportiello titolare? Marco è un ottimo portiere, più che destino la definirei una chance importante: se la giocherà bene. Scommetto sul Papu, trascinerà tutti».

