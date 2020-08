Atalanta, Percassi guarda al futuro: “La strategia non cambia, Gasperini resterà qui. ‘Caso’ Ilicic? Vi dico la mia” (Di martedì 11 agosto 2020) Antonio Percassi guarda al futuro.Dopo una stagione brillante, l'Atalanta, è pronta a guardare al futuro. Trattenere i big, rinforzare la squadra, sono solo alcuni degli obiettivi che il presidente della Dea Antonio Percassi è deciso a centrare per costruire una squadra di livello in vista della prossima annata. A confermarlo, le dichiarazioni rilasciate ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport" dallo stesso numero uno nerazzurro."Stessa strategia. Quanto al sacrificio di un giocatore, dipenderà da chi ci chiederanno e quanto offriranno, ma ci pensiamo dopo la Champions. Sono passato allo stadio anche ieri: sta venendo un bel gioiello, con l’adeguamento della Curva Sud progettato per portare la Champions a casa nostra. Lo ... Leggi su mediagol

