Atalanta, il sogno semifinale non è impossibile. Gasperini: 'Il Psg è una grande squadra, ma l'Italia tiferà per noi' (Di martedì 11 agosto 2020) L'Atalanta cerca un posto nella semifinale di Champions. Davanti avrà il Psg: 'L'Italia tiferà per noi', ha dichiarato Gian Piero Gasperini. Sensazioni. 'Siamo vicini a una la partita storica per noi ... Leggi su leggo

rtl1025 : ?? #Atalanta a #Lisbona, inizia il sogno #finaleight di #Champions, domani la sfida al #ParisStGermain ?? di Paolo… - Atalanta_BC : ??? | Press conference @Dirono: 'I quarti di finale di #UCL sono un sogno per tutti i giocatori. Noi siamo pronti e… - infoitsport : Corriere di Bergamo: 'Sogno Champions: Atalanta a Lisbona per fare sul serio' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - De Roon: 'I quarti di Champions sono un sogno, siamo concentrati' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - De Roon: 'I quarti di Champions sono un sogno, siamo concentrati' -