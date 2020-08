Atalanta, De Roon non si pone limiti: “Psg? Dimostrato di poter battere chiunque…” (Di martedì 11 agosto 2020) La Final Eight è ormai iniziata. L'Atalanta è partita e approdata nelle scorse a Lisbona dove domani se la vedrà con il Paris Saint-Germain per la fase finale della Champions League. Gara secca, da dentro o fuori. Niente da perdere e solo la voglia di continuare a sognare. Marten De Roon ci crede e ai microfoni di Sky Sport carica l'ambiente di motivazioni.De Roon: "Dimostrato di poter battere chiunque"caption id="attachment 957053" align="alignnone" width="708" Atalanta De Roon (getty images)/captionTerza in campionato, rivelazione in Coppa. Allora perché non continuare a sognare? Il centrocampista dell'Atalanta non si pone limiti: "Ovviamente la qualificazione è ... Leggi su itasportpress

