Atalanta, De Roon: “Contro il PSG daremo il meglio. Al momento del sorteggio ho pensato…” (Di martedì 11 agosto 2020) Domani l'Atalanta avrà un appuntamento con la storia, il quarto di finale di Champions contro il PSG che può far sognare una città intera. In vista della gara, il centrocampista dell'Atalanta Marten De Roon ha parlato alla storica rivista France Football.LE PAROLE DI DE Rooncaption id="attachment 968553" align="alignnone" width="1024" De Roon Atalanta (getty images)/caption"Giocare 90 minuti contro una squadra così forte è più semplice rispetto ad affrontarla andata e ritorno. Possiamo fare l'impresa, anche se sarà difficile: daremo il meglio di noi. Al momento del sorteggio ho pensato che sarebbe stata una partita fantastica. Dopo l'andata della fase a gironi non ... Leggi su itasportpress

DiMarzio : #Atalanta, #DeRoon: '#PSG? In 90 minuti l'impresa è possibile' - Gazzetta_it : #Atalanta-Psg di #ChampionsLeague, #DeRoon senza paura - Dalla_SerieA : De Roon carica l'Atalanta: 'Il Psg si può battere' - - Dalla_SerieA : Atalanta-Psg di Champions League, parla De Roon - - ItaSportPress : Atalanta, De Roon: 'Contro il PSG daremo il meglio. Al momento del sorteggio ho pensato...' -… -