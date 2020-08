Atalanta anti Psg, sono tre i dubbi di formazione da sciogliere (Di martedì 11 agosto 2020) Dopo l'allenamento di stamattina allo stadio Pina Manique, l'Atalanta ha appena concluso il walk around allo stadio Da Luz, dove domani sera sfiderà il Psg nei quarti di finale di Champions. Solo ... Leggi su gazzetta

bayiskendr : RT @Gazzetta_it: #ChampionsLeague #Atalanta anti #Psg, sono tre i dubbi di formazione da sciogliere - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #ChampionsLeague #Atalanta anti #Psg, sono tre i dubbi di formazione da sciogliere - Gazzetta_it : #ChampionsLeague #Atalanta anti #Psg, sono tre i dubbi di formazione da sciogliere - AZZaleoo : Chi non tifa atalanta è anti-sportivo e non ha un minimo di spirito del calcio - Imagine_italy : RT @ansa_economia: Calcio: Intesa sponsor dell'Atalanta, 40 milioni per stadio. Tribuna chiamata Rinascimento, da progetto anti-Covid con C… -