Assalto a un portavalori nel foggiano: sparatoria e auto incendiate sulla A14 (Di martedì 11 agosto 2020) A Cerignola ha avuto luogo un Assalto a un portavalori. Durante la rapina auto incendiate e sparatorie, alla fine la fuga dei banditi senza il bottino. Il tutto sarebbe avvenuto sulla A14 tra Cerignola e Canosa ai datti di un mezzo della Securitalia. Sull’A14 tra Canosa di Puglia e Cerignola in direzione Bari, nel foggiano, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Agenzia_Ansa : Assalto a un furgone portavalori nel Foggiano, bloccata l'autostrada A14. Il commando avrebbe esploso numerosi colp… - Corriere : Foggia, assalto a portavalori: A14 bloccata. Sparatoria e auto incendiate in autostrada - fattoquotidiano : Assalto a un portavalori sull’A14: sparatoria e auto in fiamme in autostrada nel Foggiano - zazoomblog : Assalto a un portavalori a Cerignola: sparatoria e auto incendiate sulla A14 - #Assalto #portavalori #Cerignola: - scenarieconomic : RT @Musso___: Un nuovo splendido successo del Ministro Lamorgese -