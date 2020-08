“Aspettando Futura”. Col pancione in bella vista, la showgirl ha svelato il nome della bimba in arrivo (Di martedì 11 agosto 2020) “Futura non si ferma un attimo. Che futuro mi aspetterà”. Con una bellissima foto che mostra il pancione che cresce l’ex volto della tv svela il nome della figlia che arriverà presto. “Che bel nome hai scelto, complimenti”, “Che bel nome come la canzone di Dalla”, “Oddio che meraviglioso nome Futura, splendido”, si legge tra i commenti al post. Pamela Petrarolo, ex ragazza di ‘Non è la Rai”, cantante e ballerina, 43 anni, diventerà mamma per la terza volta. Lo aveva annunciato nel salotto di Barbara D’Urso lo scorso giugno. Ospite della conduttrice aveva raccontato a lei e al pubblico di Canale 5 di aver scoperto di essere incinta durante le settimane di ... Leggi su caffeinamagazine

