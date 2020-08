Asia, il cane pastore tedesco che da una settimana cerca il piccolo Gioele (Di martedì 11 agosto 2020) Caronia (Messina), 11 ago. (Adnkronos) - Asia riposa sotto un albero, alla ricerca di un po' di ombra. La temperatura, poco dopo le due di pomeriggio, nel piazzale della stazione di servizio Ip trasformata nel 'quartier generale' delle ricerche del piccolo Gioele, sfiora i 36 gradi. Asia è il cane pastore tedesco che da otto giorni raggiunge due volte al giorno i boschi di Caronia (Messina) dove è stato rinvenuto il corpo di Viviana Parisi, la deejay di 43 anni trovata sabato pomeriggio. Alla ricerca del figlio della donna, di cui si sono perse le tracce lunedì scorso, 3 agosto. Un bambino svanito nel nulla. Ad accompagnare Asia è Francesco Leotta, del Gruppo volontario di Protezione civile ... Leggi su liberoquotidiano

