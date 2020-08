Ascolti TV | Lunedì 10 agosto 2020. Il Giovane Montalbano domina in replica (21.9%). Tv8 con l’Europa League (11.9%) supera Canale 5 (9.6%) (Di martedì 11 agosto 2020) Il Giovane Montalbano 2 Nella serata di ieri, lunedì 10 agosto 2020, su Rai1 l’ultima replica de Il Giovane Montalbano 2 ha conquistato 3.644.000 spettatori pari al 21.9% di share. Su Canale5 Il paradiso all’improvviso ha raccolto davanti al video 1.704.000 spettatori con uno share del 9.6%. Su Rai2 Hawaii Five-0 9 ha interessato 907.000 spettatori (4.8%), mentre NCIS New Orleans 5 ha raccolto 720.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 la terza puntata di Battiti Live ha intrattenuto 1.186.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 Ippocrate ha incollato 559.000 spettatori con il 3.1%. Su Rete4 Codice Mercury totalizza un a.m. di 589.000 spettatori (3.6%). Su La7 In Onda Focus – dalle 21.16 alle 22.31 – ha raccolto 693.000 spettatori ... Leggi su davidemaggio

