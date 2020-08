Arthur, Pirlo ha in mente di cambiargli ruolo nella sua Juventus (Di martedì 11 agosto 2020) La domanda più ricorrente è: chi sarà il 'Pirlo' di Pirlo? Ha provato a rispondere a questa domanda la Gazzetta dello Sport . Ha ipotizzato un cambio ruolo per Arthur. Leggi su juvelive

Ultime Notizie dalla rete : Arthur Pirlo Arthur, Pirlo ha in mente di cambiargli ruolo nella sua Juventus JuveLive Calciomercato Juventus – Addio Matuidi: il francese andrà da Beckham

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVENTUS – Dopo tre stagioni in bianconero, finisce l’avventura in Italia di Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus. Come viene riportato dai media francesi, in particola ...

Le mosse di mercato della Juventus di Pirlo: prima le cessioni poi un colpo top

Cedere. Incassare. Sgravare il bilancio dai contratti pesanti e, contestualmente, avviare la rifondazione della rosa. L'incontro che nella giornata di domenica c'è stato tra dirigenza e allenatore ha ...

