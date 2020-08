Arnold Schwarzenegger nonno, nata la figlia di Chris Pratt e Katherine: la foto (Di martedì 11 agosto 2020) Arnold Schwarzenegger è diventato nonno per la prima volta: la figlia Katherine infatti ha dato alla luce una bambina, frutto dell’amore per Chris Pratt. A confermarlo è stato Patrick, fratello della scrittrice, che ha espresso la sua gioia in un video di Entertainment Tonight. L’attore e modello, che assomiglia moltissimo a papà Arnold e ha alle spalle una storia con Miley Cyrus, ha affermato che la sorella sta bene, mostrando un piccolo regalo per la nipote con un fiocco rosa. L’annuncio della nascita arriva a poca distanza dal primo anniversario di nozze della coppia. Il divo di Hollywood e la scrittrice infatti si erano sposati appena un anno fa, l’8 giugno 2019, a sorpresa. La loro relazione infatti era ... Leggi su dilei

