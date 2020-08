Ariano Irpino, Pasquale Scrimma presenta la sua candidatura con “Noi Campani” (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAriano Irpino (Av) – Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Pasquale Scrimma candidato alle prossime elezioni regionali. “Carissimo/a,preferisco che sia io a darti questa notizia, prima che tu l’apprenda da altre fonti; ho preso la decisione di partecipare in prima persona alla prossima competizione elettorale. La decisione è scaturita dal fatto che siamo radicati in un territorio che vive in totale abbandono, senza punti di riferimento politici.Le diverse compagini politiche che si sono avvicendate in questi anni, molte delle quali hanno avuto il sostegno mio, della mia famiglia e dei miei amici, non hanno avuto la forza di poter incidere positivamente nella vita della nostra comunità. Come spettatore e cittadino ho rilevato un lento decadimento innescato, ... Leggi su anteprima24

MarinaccioG : Le eccellenze di Ariano Irpino nel mondo Si sente spesso parlare male sul nostro territorio sulla stampa, è ora di… - ilCiriaco : #Irpinia Ariano Irpino, La Carità: “Cinque punti per ricostruire l’identità bistratta della città”… - ottopagine : Si presenta il primo candidato sindaco ad Ariano Irpino #ArianoIrpino - irpinia24 : Ariano Irpino - Rievocazione storica del dono delle Sacre Spine, al via l’edizione virtuale -