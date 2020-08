Aprilia, riprendono le fiamme alla Loas di via dei Giardini: aria irrespirabile ovunque (Di martedì 11 agosto 2020) Ieri sera le fiamme sono tornate ad alimentarsi nel deposito della Loas, in via dei Giardini ad Aprilia, dopo lo spaventoso incendio che domenica 9 agosto aveva provocato un’enorme nube nera visibile a chilometri di distanza. Nonostante l’impiego di numerose squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile per oltre 17 ore per domare le fiamme, i focolai hanno ripreso ieri sera intorno alle 19: una nuova colonna di fumo si è levata dalla struttura e le fiamme hanno ripreso a divorare quel che è rimasto della struttura. Sempre ieri sera il sindaco di Aprilia aveva emanato l’ordinanza in cui chiedeva ai cittadini residenti a due chilometri dalla struttura di lasciare casa o di tenere le finestre ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Reddito di Cittadinanza, Comune di Aprilia approva atto di indirizzo per Progetti Utili alla Collettività (PUC). Riprendono colloqui con percettori InLiberaUscita.it Incendio ad Aprilia, il video ripreso da un drone

Fiamme in un'azienda di stoccaggio di rifiuti ad Aprilia. Il rogo è divampato ieri sera in un capannone di una ditta, in provincia di Latina, che si occupa del trattamento di rifiuti. Le fiamme (immag ...

