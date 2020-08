Anziana strangolata a Brugherio, il marito: "Non volevo uccidere" (Di martedì 11 agosto 2020) Brugherio, Monza e Brianza,, 11 agosto 2020 - "Non volevo ucciderla". Giuliano Luigi Bonicalzi, ottant'anni, ha ribadito ieri quanto aveva già riferito nei giorni scorsi agli inquirenti a proposito ... Leggi su ilgiorno

Notiziedi_it : Anziana morta in Brianza, il marito confessa: “L’ho strangolata” - Notiziedi_it : Anziana morta in Brianza, il marito confessa: “L’ho strangolata” - Notiziedi_it : Anziana morta in Brianza, il marito confessa: “L’ho strangolata” - paolorm2012 : Anziana morta in Brianza, il marito confessa: 'L'ho strangolata' - profluigimarino : RT @Corriere: Anziana morta a Brugherio, il marito confessa: «L’ho strangolata» -

Ultime Notizie dalla rete : Anziana strangolata Anziana strangolata a Brugherio, il marito: "Non volevo uccidere" IL GIORNO Brugherio: "Non volevo uccidere"

BRUGHERIO (Monza e Brianza), 11 agosto 2020 - "Non volevo ucciderla". Giuliano Luigi Bonicalzi, ottant’anni, ha ribadito ieri quanto aveva già riferito nei giorni scorsi agli inquirenti a proposito de ...

Anziana strangolata a Brugherio, la difesa riapre il caso: "Il marito non ha confessato"

Brugherio (Monza Brianza), 9 agosto 2020 - "Una bella signora, elegante... la vedevo in macchina fino a qualche tempo fa e salutava sempre con un gesto della mano... chissà cosa è successo" dice la si ...

BRUGHERIO (Monza e Brianza), 11 agosto 2020 - "Non volevo ucciderla". Giuliano Luigi Bonicalzi, ottant’anni, ha ribadito ieri quanto aveva già riferito nei giorni scorsi agli inquirenti a proposito de ...Brugherio (Monza Brianza), 9 agosto 2020 - "Una bella signora, elegante... la vedevo in macchina fino a qualche tempo fa e salutava sempre con un gesto della mano... chissà cosa è successo" dice la si ...