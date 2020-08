Antonio Banderas festeggia 60 anni in quarantena, “Ho il Coronavirus…” (Di martedì 11 agosto 2020) Negli ultimi mesi, il Coronavirus ha costretto molti a festeggiare compleanni ed altre ricorrenze in maniera davvero molto strana. C’è chi ha festeggiato in lockdown, chi non ha festeggiato affatto e chi ha dovuto farlo in quarantena da malato. Anche Antonio Banderas, ex marito di Melanie Griffith, è incappato in questi giorni in questo triste inconveniente. Proprio ieri il bell’attore spagnolo ha compiuto 60 anni ma, molto probabilmente, anzi certamente, non ha festeggiato questa ricorrenza come avrebbe voluto. Antonio Banderas, infatti, ha svelato di trascorrere il compleanno in isolamento, in quarantena perché positivo al Coronavirus. Cos’ha ... Leggi su kontrokultura

repubblica : Antonio Banderas: 'Io positivo al coronavirus, festeggio i 60 anni in quarantena' [aggiornamento delle 16:33] - TheRenry : RT @opificioprugna: Antonio Banderas positivo al Coronavirus. Succede se usi solo la maschera di Zorro. #Banderas #mascherina #Covid19… - DRepubblicait : Antonio Banderas compie 60 anni e rivela: ''Ho il coronavirus'' [aggiornamento delle 11:32] - NewAnitark : RT @perchetendenza: 'Rosita': Per chi si chiede come starà la gallina protagonista degli spot del Mulino Bianco con Antonio Banderas ora ch… - Pepautore1 : RT @opificioprugna: Antonio Banderas positivo al Coronavirus. Succede se usi solo la maschera di Zorro. #Banderas #mascherina #Covid19… -