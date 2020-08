Antonella Elia torna al 'Grande Fratello Vip'... da opinionista (Di martedì 11 agosto 2020) Le voci si rincorrevano da giorni e adesso è arrivata la conferma. Antonella Elia torna al 'Grande Fratello Vip', e stavolta in veste di opinionista. Accanto a lei confermato anche Pupo . Svelati ... Leggi su tgcom24.mediaset

GrandeFratello : Da combattiva concorrente a pungente opinionista! Ora possiamo dirvelo: Antonella Elia sarà una degli opinionisti d… - trash_italiano : ?? Pupo e Antonella Elia confermati opinionisti del #GFVIP ?? - cest_elliott : DITEMI CHE ANTONELLA ELIA E PIETRO NON STANNO INSIEME #GFVIP - SMSNEWSOFFICIAL : #ANTONELLAELIA E @pupoghinazzi OPINIONISTI DI “GRANDE FRATELLO VIP 5” CONDOTTO DA #ALFONSOSIGNORINI, DA SETTEMBRE… - hznll28 : RT @GrandeFratello: Da combattiva concorrente a pungente opinionista! Ora possiamo dirvelo: Antonella Elia sarà una degli opinionisti della… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Elia

Pronti, partenza, quasi via: “Grande Fratello Vip” torna da settembre in prima serata su Canale 5. Al timone del reality, prodotto da Endemol Shine Italy e giunto alla quinta edizione, il confermatiss ...Antonella Elia e Pupo sono gli opinionisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show di Canale 5 torna a settembre in prima serata, con Alfonso Signorini confermato alla conduzion ...