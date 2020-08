Antonella Elia torna al “Grande Fratello Vip 5” come opinionista (Di martedì 11 agosto 2020) A settembre ritorna su Canale 5 una nuova edizione del Grande Fratello Vip. Da qualche giorno in molti si chiedevano il nome di colei che avrebbe sostituito Wanda Nara e la risposta a questa domanda è arrivata poche ore fa attraverso la pagina Instagram del GFVip. Alfonso Signorini in questa sua nuova avventura come padrone di casa del Grande Fratello Vip 5 avrà al suo fianco, oltre a Pupo, anche Antonella Elia. La showgirl sarà dunque l’opinionista femminile del reality. come concorrente Antonella è stata a dir poco spumeggiante e molto probabilmente lo sarà anche nel suo nuovo ruolo. Leggi anche –> Alfonso Signorini scottante, intrighi in Rai: «Per andare in onda lì, ... Leggi su urbanpost

