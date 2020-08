Antonella Elia sarà l’opinionista al GF Vip dura critica del marito di Fernanda Lessa (Di martedì 11 agosto 2020) Dalle notizie di gossip è arrivata la notizia che Antonella Elia sarà opinionista del “Grande Fratello Vip” nella nuova edizione in onda a settembre su Canale 5. Il web si è subito diviso in due fazioni: pro e contro. C’è chi vede la presenza dell’Elia come un’opportunità ed è contento della scelta fatta, chi non ritiene sia la persona giusta per poter commentare le gesta di chi entrerà presto nella casa più spiata d’Italia. Nella parte dei contro c’ è Luca Zocchi il marito di Fernanda Lessa che già si era espresso negativamente nei confronti della Elia alla luce dei continui scontri con la moglie all’interno della casa quando le due furono concorrenti e ... Leggi su musicaetesti.myblog

zazoomblog : Antonella Elia opinionista al GF Vip lo sfogo del marito di Fernanda Lessa - #Antonella #opinionista #sfogo… - CheDonnait : Il marito di #FernandaLessa contro #AntonellaElia e #AlfonsoSignorini - giadinagrisu : RT @tempoweb: Antonella Elia rifà il #GFVip... da opinionista. E piovono critiche - tempoweb : Antonella Elia rifà il #GFVip... da opinionista. E piovono critiche - ilgiomba : Secondo il marito di #fernandalessa, #AntonellaElia @EliaAntonella è 'protetta' perché potrebbe essere la prossima… -