Antonella Elia opinionista del Grande Fratello Vip 5 (Di martedì 11 agosto 2020) Antonella Elia “promossa” a opinionista del Grande Fratello Vip 5: accanto a lei, che prende il posto di Wanda Nara, confermato il cantante Pupo Antonella Elia è stata “promossa”: dopo aver partecipato in qualità di concorrente alla scorsa edizione del reality in salsa celebrity condotto da Alfonso Signorini, la showgirl torinese sarà, come la definiscono i canali social del programma, la “pungente” opinionista del Grande Fratello Vip 5, in partenza il prossimo 14 Settembre su Canale 5. Da combattiva concorrente a pungente opinionista! Ora possiamo dirvelo: Antonella Elia sarà una degli opinionisti ... Leggi su zon

GrandeFratello : Da combattiva concorrente a pungente opinionista! Ora possiamo dirvelo: Antonella Elia sarà una degli opinionisti d… - trash_italiano : ?? Pupo e Antonella Elia confermati opinionisti del #GFVIP ?? - BIBIl0V : Sarò contro corrente ma Antonella Elia non la sopporto più #GFVIP - SerieTvserie : Grande fratello vip 5: il video del summit montanaro con Signorini, Pupo e Antonella Elia - tvblogit : Grande fratello vip 5: il video del summit montanaro con Signorini, Pupo e Antonella Elia -