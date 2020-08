Antonella Elia e Pupo gli opinionisti del GF VIP: ufficiale (Di martedì 11 agosto 2020) “Grande Fratello Vip” torna da settembre in prima serata su Canale 5. Al timone del reality, prodotto da Endemol Shine Italy e giunto alla quinta edizione, il confermatissimo Alfonso Signorini. Al suo fianco, nel ruolo di opinionisti, un’accoppiata esplosiva composta da Antonella Elia e Pupo (Enzo Ghinazzi). Per entrambi è un ritorno a Grande Fratello Vip: la Elia ha vissuto da concorrente le emozioni della scorsa edizione e conosce alla perfezione le dinamiche che si instaurano nella Casa; Pupo ha commentato con Signorini i particolari avvenimenti che hanno caratterizzato la passata edizione del reality. Il gruppo di concorrenti vip che varcherà la Porta Rossa resta per ora top secret. Ma, tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sul sito ... Leggi su velvetgossip

