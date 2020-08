Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono tornati insieme? Ecco cosa pensa Maria De Filippi (Di martedì 11 agosto 2020) Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono stati tra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island regalandoci non pochi momenti di puro trash. Il vero momento cult lo abbiamo vissuto durante l’ultimo falò di confronto, quando la Elia, che a quanto pare rivedremo molto presto nei panni di opinionista del GF Vip, ha sferrato uno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

Pietro Delle Piane sembra davvero disposto a tutto per riconquistare Antonella Elia. I due si sono separati durante il falò di confronto dell’ultima edizione di ‘Temptation Island’, ma da quel giorno ...Pietro delle Piane rompe il silenzio su Antonella Elia dopo la fine di Temptation Island. L’avventura nel reality condotto da Filippo Bisciglia non è finita nel migliore dei modi per la coppia che ha ...