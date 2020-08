Anticipazioni Una Vita 16 – 22 agosto: Genoveva tenta di sedurre Liberto, Carmen ritrova Ramòn in ospedale ed entra in scena Marcia (Di martedì 11 agosto 2020) Anticipazioni Una Vita 16 – 22 agosto: grandi novità la settimana prossima nell’amatissima telenovela spagnola! Dopo il disastro della Banca d’America, scoppierà una crisi tra Rosina e Liberto e Genoveva ne approfitterà per cercare di sedurre l’uomo. Carmen verrà a sapere dove voleva andare Ramòn e andrà a cercarlo, apprendendo che è ricoverato in ospedale dopo aver avuto un incidente con l’auto. La coppia si ritroverà. Arriverà in scena la brasiliana Marcia, che diventerà la domestica di Felipe. Per i dettagli ed altre Anticipazioni, non resta che continuare a leggere questo ... Leggi su pianetadonne.blog

