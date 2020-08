Andrea Pirlo, la scommessa della Juventus (Di martedì 11 agosto 2020) Quella della panchina della Juventus in questo agosto è una storia che sarebbe stata assurda anche se fosse stata inventata. Da Sarri a Pirlo in poche ore, in seguito all’ennesima cocente eliminazione dalla Champions League, un cambiamento talmente radicale da aver sorpreso chiunque all’esterno, dai tifosi ai commentatori. Sabato mattina l’allenatore della Juve era un tecnico di grande esperienza, un idealista partito dalla cadetteria per arrivare fino ai palcoscenici più ambiti del mondo; sabato sera, al suo posto era già stato nominato un ex grandissimo calciatore che non è ancora nemmeno ufficialmente in possesso del patentino da allenatore. I dettagli concorrono a rendere l’accaduto ancora più incredibile: per la Signora si tratta ... Leggi su sportface

La Juventus è sempre alla ricerca di un attaccante grado di sostituire Gonzalo Higuain, sempre più vicino all'addio. Oltre ad Arek Milik, i bianconeri stanno puntando forte sull'opzione Raul Jimenez: ...

