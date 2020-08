Andrea Dara e Elena Murelli: i due deputati della Lega con il bonus 600 euro per le Partite IVA? (Di martedì 11 agosto 2020) Andrea Dara e Elena Murelli sarebbero due dei deputati della Lega che hanno ricevuto il bonus 600 euro per le Partite IVA. Lo scrivono oggi il Corriere della Sera e il Fatto Quotidiano. A loro si aggiunge il consigliere regionale Riccardo Barbisan della Lega che ne ha parlato in una dichiarazione ad Antenna 3 NordEst attribuendo la colpa al commercialista. Altri nomi di eletti erano venuti fuori nel pomeriggio e in serata ma sono stati smentiti. Il Corriere della Sera racconta oggi in un articolo a firma di Giuseppe Alberto Falci scrive che in 5 avrebbero richiesto il sussidio destinato a Partite ... Leggi su nextquotidiano

