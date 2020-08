Anche Ubaldo Bocci ha preso il bonus Covid per darlo in beneficenza (Di martedì 11 agosto 2020) A quanto pare, c’è chi ha preso il bonus Covid per le partite iva a sua insaputa e – quando se ne è accorto – l’ha dato subito in beneficenza. E poi c’è Anche chi, sempre tra le fila del centrodestra, avrebbe preso il bonus Covid proprio con lo scopo di darlo in beneficenza. Oggi, ha raccontato la sua versione Ubaldo Bocci, consigliere comunale di Firenze e coordinatore del centrodestra. Era stato lui, nel 2019, a sfidare Dario Nardella alle elezioni per il primo cittadino del capoluogo toscano e adesso ricopre il ruolo di rappresentante della coalizione che lo aveva supportato proprio nel parlamentino fiorentino. LEGGI ... Leggi su giornalettismo

