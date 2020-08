Anche gli animali accusano il caldo, altroché (Di martedì 11 agosto 2020) I giorni più caldi dell’anno, almeno secondo il calendario meteorologico, dovrebbero essere già passati da un pezzo, ma nell’immaginario collettivo è la settimana di Ferragosto che coincide con il culmine della stagione estiva. Che siate al mare o in città – ma soprattutto se siete in città, diciamolo – una serie di animali intenti a sollazzarsi in fresche acque è quel che vi ci vuole per stemperare la canicola di un agosto di mancata villeggiatura: l’intolleranza all’afa non è mica un’esclusiva umana, d’altronde. Anche gli animali accusano il caldo, altroché Wired. Leggi su wired

CarloCalenda : Figurati, a me sta pure simpatico. Trovo semplicemente assurdo che lo Stato gli faccia pagare 10.000 euro di conces… - carlosibilia : Queste sono le cose che mi fanno davvero arrabbiare! È ridicolo che qualche parlamentare abbia anche solo pensato d… - matteograndi : E noi facevamo anche i permalosi perché gli olandesi non si fidano degli italiani. #parlamentari - sologiuma : @Sabina1956 La beneficenza la doveva fare con i soldi suoi non con quelli destinati ai bisognosi e che sono soldi d… - Terra2itter : Avevo bisogno di un armadio ma non avevo la macchina così Roger Federer ieri mi ha accompagnato all’IKEA. Gli ho an… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche gli Razzie notturne nei parchi, rubati anche gli irrigatori La Provincia Assembramenti e niente mascherine, chiuso uno dei locali della movida

Gli agenti della polizia municipale hanno accertato che nel locale c’erano assembramenti e che quasi nessuno dei ragazzi indossava la mascherina. A quel punto (sul posto sono intervenuti anche i ...

Tempo individuale e tempo di coppia

Nella vita di tutti i giorni frenetica e piena di stimoli vecchi e nuovi spesso ci si ritrova dinanzi ad un importante dilemma: quale spazio è giusto dedicare a sé stessi e quale invece alla coppia? C ...

Gli agenti della polizia municipale hanno accertato che nel locale c’erano assembramenti e che quasi nessuno dei ragazzi indossava la mascherina. A quel punto (sul posto sono intervenuti anche i ...Nella vita di tutti i giorni frenetica e piena di stimoli vecchi e nuovi spesso ci si ritrova dinanzi ad un importante dilemma: quale spazio è giusto dedicare a sé stessi e quale invece alla coppia? C ...