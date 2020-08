Amelia, cuore amaranto: “Se chiamasse il Livorno non potrei dire di no…” (Di martedì 11 agosto 2020) Marco Amelia non si nasconde e ammette che sarebbe difficile dire di no al "suo" Livorno Parlando a Il Tirreno l'ex storico portiere anche della Nazionale, e adesso allenatore della Vastese, ha ammesso di poter pensare ad un futuro come mister della società toscana.Amelia: "Non potrei dire no al Livorno"caption id="attachment 1005307" align="alignnone" width="494" Amelia (instagram Amelia)/caption"Io sono solo spettatore delle vicende societarie del Livorno, spettatore interessato in quanto tifoso", ha ammesso Amelia parlando della società amaranto retrocessa in Serie C in questa stagione. "Ci sono imprenditori che hanno parlato con il presidente Spinelli e che vorrebbero ... Leggi su itasportpress

L’ex campione del mondo lancia la dichiarazione d’amore E intanto si gode il successo della sua scuola calcio “3e23” LIVORNO. L’estate di Marco Amelia è molto calda. Il suo nome figura sul taccuino d ...

Sanità, ok degli operatori al piano di riordino degli ospedali di Narni e Amelia

Qualificare Narni come area prevalentemente chirurgica e Amelia come area prevalentemente medica e riabilitativa. Questo il cuore del piano di riordino presentato alle comunità cittadine e alle istitu ...

