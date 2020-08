Alyssa Milano su Instagram: “Questa è la quantità di capelli che perdo a causa del Covid-19” (Di martedì 11 agosto 2020) Alyssa Milano, celebre per il suo ruolo nella serie “Streghe”, ha deciso di mostrare su Instagram gli effetti del Coronavirus: “Questa è la quantità di capelli che perdo a causa del Covid-19”, dice nel video l’attrice. “Per favore prendete il virus sul serio e indossate la dannata mascherina”, continua Alyssa. “E ricordate che i test attualmente in uso sono imperfetti”. Alyssa Milano ha infatti scoperto di essere positiva al Covid-19 alcuni giorni fa, dopo tre tamponi negativi e il test sierologico. Nel post l’attrice spiega: “Questa è una spazzola e come potete vedere non ci sono ... Leggi su tpi

