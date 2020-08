Alyssa Milano l’attrice di Streghe positiva al Covid19 sui social: la caduta di capelli (Di martedì 11 agosto 2020) Il coronavirus è una malattia davvero dai mille volti e quello che comporta nelle vite di chi si ammala, cambia da soggetto a soggetto. Come saprete l’America ha da poco superato quella che per gli esperti dovrebbe essere la seconda ondata, dopo una settimana con oltre 60 mila nuovi contagi giornalieri. Sono tanti gli attori e i personaggi del mondo dello spettacolo in Usa a sensibilizzare soprattutto i più giovani, invitando tutti a mettere le mascherine ma sono anche tanti quelli che raccontano cosa stanno vivendo da quando si sono ammalati. Tra questi anche l’attrice Alyssa Milano, conosciuta in tutto il mondo per il suo ruolo da protagonista in Streghe. L’attrice oggi sta bene, ma ha affrontato momenti complicati quando si è ammalata, ha anche avuto bisogno dell’ossigeno per respirare, ... Leggi su ultimenotizieflash

repubblica : L'attrice Alyssa Milano mostra i capelli persi a causa del Covid - HuffPostItalia : Alyssa Milano mostra i capelli persi causa Covid-19: 'Ecco cosa riesce a fare il virus'