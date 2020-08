Alyssa Milano ha perso i capelli, sta male: fan preoccupati (Di martedì 11 agosto 2020) Questo articolo . Alyssa Milano e il video scioccante sui suoi capelli: l’attrice ha mostrato uno degli effetti collaterali del Covid, invitando tutti a prenderlo sul serio. Alyssa Milano mostra lo stato dei suoi capelli dopo aver contratto il Covid-19; l’attrice circa 5 giorni ha pubblicato su Instagram una foto che risale ad aprile, quando è stata costretta … Leggi su youmovies

repubblica : L'attrice Alyssa Milano mostra i capelli persi a causa del Covid - HuffPostItalia : Alyssa Milano mostra i capelli persi causa Covid-19: 'Ecco cosa riesce a fare il virus' - DroletLinnie : RT @RampageRantz: Alyssa Milano is my generation’s Jane Fonda. -Hanoi Jane Milano ?? - StefaniaFalone : RT @fanpage: L'attrice di 'Streghe' positiva al #COVID19. Sui social mostra cosa sta accadendo al suo fisico - zazoomblog : Alyssa Milano appello per il Covid-19: “Guardate i miei capelli” - #Alyssa #Milano #appello #Covid-19: -