Allmen: un nobile decaduto protagonista dei nuovi film tv tedeschi di Rai Premium (Di martedì 11 agosto 2020) Allmen - Rai Premium Le controverse vicende del nobile dandy “decaduto” Johann Friedrich von Allmen saranno al centro di Allmen, la nuova serie di film tv tedeschi in onda su Rai Premium da stasera, martedì 11 agosto 2020, in prime time. Nata dalla penna dello scrittore svizzero Martin Suter, i cui romanzi sono stato pubblicati in Italia da Sellerio, la produzione vede nel cast Heino Ferch, Samuel Finzi e Andrea Osvart. La regia è invece curata da Thomas Berger. Allmen: trama e anticipazioni Al centro del racconto, il pubblico troverà l’ultimo dei nobili “corsari” Johann Friedrich von Allmen (Heino Ferch) il quale, dopo aver dilapidato l’intero ... Leggi su davidemaggio

CeccarelliL_ : Stasera in TV: La trilogia del “nobile furfante” Allmen in prima visione su Rai Premium Tre martedì in prima serata… - BABYM582 : RT @RaiPremium: Alle 21.20 in #primavisioneassoluta le avventure di 'Johann Friedrich von Allmen' la storia di un nobile a cui viene dilapi… - RaiPremium : Alle 21.20 in #primavisioneassoluta le avventure di 'Johann Friedrich von Allmen' la storia di un nobile a cui vien… - 3cinematographe : Su Rai Premium, da martedì 11 agosto, arrivano le avventure del nobile dandy decaduto Johann Friedrich von Allmen,… - zazoomblog : Allmen e le libellule la trama del primo film della trilogia del nobile furfante su Rai Premium - #Allmen… -