Allerta Meteo Veneto: rischio forti temporali da oggi fino a giovedì (Di martedì 11 agosto 2020) Ancora Allerta gialla in Veneto per la possibilità del verificarsi di temporali, anche di forte intensità. Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica, specie sulle zone montane, a partire da oggi, alle 14, fino alla mezzanotte di giovedì 13 agosto. In questi giorni la regione continua ad essere interessata da una circolazione anticiclonica associata ad un promontorio sul Mediterraneo centrale, che si estende dal Nord Africa al Mare del Nord. Potranno verificarsi temporali di calore sulle zone montane, in particolare sulle Dolomiti, nelle ore pomeridiane e serali di oggi e domani, mercoledì 12 agosto. Saranno possibili ... Leggi su meteoweb.eu

DPCgov : ?? #allertaGIALLA domani, #10agosto, su Basilicata, Calabria, Sicilia e su parte di Lombardia e Puglia. ?? Consulta i… - DPCgov : ?? #allertaARANCIONE domani, #4agosto, in Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia ?? #allertaGIALLA in 11 r… - ProvinciaTrento : ?????Attenzione ai temporali. Le previsioni meteo odierne evidenziano una permanenza di condizioni di instabilità con… - rosariso2016 : Caldo???? a #Roma Roma: un mercoledì da bollino rosso, #allerta livello 3 per il 12 agosto - procivREv : RT @AllertaMeteoRER: ???Nei prossimi giorni il tempo sarà soleggiato e le massime aumenteranno di qualche grado. Lo sai che sul sito Allerta… -