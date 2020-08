Allerta Meteo Lombardia: codice giallo per rischio temporali, monitorati Seveso e Lambro (Di martedì 11 agosto 2020) Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità ordinaria (gialla) per rischio temporali forti a decorrere dalle ore 12 di domani mercoledì 12 agosto e fino alla mezzanotte di dopodomani giovedì 13 agosto 2020. Il Comune di Milano attiverà di conseguenza il Centro Operativo Comunale (Coc) per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar e saranno Allertate le squadre di Polizia locale, Protezione civile e MM servizi idrici al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

