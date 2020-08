Allerta Meteo in Trentino: in arrivo temporali, locali nubifragi e grandinate (Di martedì 11 agosto 2020) Le previsioni Meteo odierne evidenziano una permanenza di condizioni di instabilità, con cielo molto soleggiato al mattino e al pomeriggio-sera probabili temporali sparsi soprattutto in montagna. I fenomeni potranno essere intensi, con locali nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento. La Protezione civile del Trentino ha emesso un avviso di Allerta ordinaria (gialla) valido per tutto il territorio provinciale (dalle ore 13:00 alle ore 24:00 dei seguenti giorni: oggi martedì 11 agosto 2020, mercoledì 12 agosto 2020, giovedì 13 agosto 2020 e venerdì 14 agosto 2020). A fronte delle previsioni Meteorologiche, sono stati individuati infatti, a partire da oggi e nei prossimi giorni, questi possibili ... Leggi su meteoweb.eu

