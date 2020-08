Allerta Meteo: caldo africano e forti temporali, le regioni colpite (Di martedì 11 agosto 2020) Previsioni Meteo fino a venerdì 14 agosto: che tempo farà? Allerta caldo e temporali estivi con grandine in svariate regioni. Si prospetta una situazione Meteorologica strana quella delle prossime ore. L’arrivo dell’anticiclone porta con sé infatti temperature elevate da bollino giallo e arancione, ma anche forti temporali soprattutto in serata in svariate regioni d’Italia. Che … Leggi su viagginews

DPCgov : ?? #allertaGIALLA domani, #10agosto, su Basilicata, Calabria, Sicilia e su parte di Lombardia e Puglia. ?? Consulta i… - DPCgov : ?? #allertaARANCIONE domani, #4agosto, in Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia ?? #allertaGIALLA in 11 r… - rosariso2016 : Caldo???? a #Roma Roma: un mercoledì da bollino rosso, #allerta livello 3 per il 12 agosto - procivREv : RT @AllertaMeteoRER: ???Nei prossimi giorni il tempo sarà soleggiato e le massime aumenteranno di qualche grado. Lo sai che sul sito Allerta… - Regione_Sicilia : RT @DPCgov: ?? #allertaGIALLA, martedì #11agosto, su parte di Lombardia, Veneto, Abruzzo e sull'intero territorio di Basilicata, Calabria e… -

Previsioni Meteo fino a venerdì 14 agosto: che tempo farà? Allerta caldo e temporali estivi con grandine in svariate regioni. Secondo gli esperti di 3bMeteo vedremo infatti il persistere di un campo d ...

Meteo Villacidro: bel tempo almeno fino a mercoledì

Aggiornamento previsioni meteo Villacidro, lunedì, 10 agosto: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura mas ...

