Allenatori Serie B 2020-2021, il borsino completo: Castori alla Salernitana ma non solo [FOTOGALLERY] (Di martedì 11 agosto 2020) Allenatori Serie B 2020-2021 – Lo avevamo anticipato lanciando per la prima volta l’articolo ieri: le panchine in cadetteria stanno già iniziando a muoversi nonostante ancora debbano concludersi playoff e playout. Ci sono i club, però, costretti a guardare avanti dopo la regular season. A quelli che hanno confermato i propri tecnici ci sono quelli che invece hanno già rotto il rapporto con quest’ultimo, virando su altre strade. L’esempio lampante è alla Salernitana, che ha salutato Ventura praticamente il giorno dopo l’ultima giornata e ha da poco ufficializzato Fabrizio Castori. Si tratta della prima casella occupata, alla voce “nuovi Allenatori”, della ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Allenatori Serie Serie A, gli allenatori più giovani nella storia del campionato Sky Sport Andrea Pirlo allenatore raccontato dai compagni di corso: “Sulla tattica non si è esposto”

Ammirazione e fiducia. Sono questi i fattori che stanno mettendo d’accordo un po' tutti circa l’ingaggio di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Juventus. Tra i primi ad esprimere il proprio assen ...

Ulivieri in campo con Toscana a sinistra

Il presidente dell'Associazione italiana allenatori di calcio sarà candidato nelle circoscrizioni di Empoli e Prato: "Siamo l'unica vera alternativa" EMPOLI E PRATO — Renzo Ulivieri, toscano di San Mi ...

