Allan, il brasiliano può restare il Italia. L’inter ci prova (Di martedì 11 agosto 2020) Allan potrebbe finire all’Inter Allan ormai è fuori dal progetto Napoli, ed è pronto a cambiare aria. Come riporta il Corriere Dello Sport, il centrocampista … L'articolo Allan, il brasiliano può restare il Italia. L’inter ci prova proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Allan è pronto ad approdare all'Everton di Carletto Ancelotti che lo aspetta a braccia aperte per questa nuova esperienza in Premier League. Allan potrebbe essere tra i primi big del Napoli a dire add ...Umore pessimo per Allan che è scivolato nelle gerarchie di Gattuso diventando riserva di Fabian Ruiz e Zielinski. Anche per questo motivo il centrocampista brasiliano sarà ceduto. Il Napoli lo valuta ...