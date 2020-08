**Alitalia: Paita, 'perplessi da gestione vicenda, a settembre audizioni su nuovo piano'** (Di martedì 11 agosto 2020) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "Su Alitalia da settembre abbiamo in programma una serie di audizioni: ascolteremo i ministri e i vertici dell'azienda perché abbiamo necessità di capire dove vuole arrivare la società e con quale piano industriale". Lo dice la neopresidente della commissione Trasporti della Camera, Raffaella Paita, in un'intervista all'Adnkronos. "Le risorse che sono state impegnate sulla vicenda Alitalia - aggiunge l'esponente di Italia Viva- sono moltissime e, o emerge un indirizzo forte e credibile capace davvero di rimettere in moto la compagnia di bandiera, oppure bisogna avere grande cautela rispetto alle risorse pubbliche che il Paese sta investendo in una vicenda che finora, diciamo, è stata gestita con molte ... Leggi su iltempo

TV7Benevento : **Alitalia: Paita, 'perplessi da gestione vicenda, a settembre audizioni su nuovo piano'**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Alitalia Paita **Alitalia: Paita, 'perplessi da gestione vicenda, a settembre audizioni su nuovo piano'** Fortune Italia Ponte Stretto, Paita: "Idea tunnel? È modo elegante per perdere tempo"

Per Paita, infatti, "se si fanno affermazioni come ... In caso contrario "senza prove fondate sarebbero affermazioni molto gravi". ALITALIA - "Su Alitalia da settembre abbiamo in programma una ...

Per Paita, infatti, "se si fanno affermazioni come ... In caso contrario "senza prove fondate sarebbero affermazioni molto gravi". ALITALIA - "Su Alitalia da settembre abbiamo in programma una ...