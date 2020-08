Al via i quarti di Champions League. L'Atalanta sogna l'impresa (Di martedì 11 agosto 2020) AGI - I quarti di finale di Champions League inizieranno domani a Lisbona con una squadra italiana ancora in corsa: l'Atalanta dei miracoli di Gasperini che se la dovrà vedere con il Paris St. Germain (PSG) di Neymar, Icardi e, se dovesse recuperare dall'infortunio, Mbappé. La pandemia di coronavirus, oltre che a ritardare di quattro mesi gli incontri, ha determinato un cambiamento di formula e luogo. Niente gare di andata e ritorno ma sfida secca in campo neutro: otto squadre sono quindi partite alla volta di Lisbona per provare ad alzare al cielo la Coppa dalle grandi orecchie. Atalanta - Psg Sulla carta non ci sarebbe storia. Da una parte il gigante francese, desideroso come non mai di arrivare fino in fondo, dall'altra la piccola realtà bergamasca che ha incantato con il suo ... Leggi su agi

