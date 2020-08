Al Bano, il gesto che costringe la giornalista ad allontanarsi: ecco cosa è successo a La Vita in Diretta Estate (Di martedì 11 agosto 2020) Al Bano, in collegamento con La Vita in Diretta Estate, fa un gesto che rischia di violare le norme di distanziamento sociale per il Coronavirus. Leggi su comingsoon

GHERARDIMAURO1 : - zazoomblog : Al Bano il gesto a ‘La vita in diretta estate’ spiazza tutti. La sua è una gaffe in piena regola - #gesto #diretta… -