Agropoli, l’ordinanza del sindaco Coppola contro i falò di Ferragosto (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco del Comune di Agropoli, Adamo Coppola, ha firmato un’ordinanza nella quale stabilisce il divieto di accendere fuochi e falò, oltre al divieto di campeggio, già contemplato nell’apposito regolamento comunale, sugli arenili cittadini dal 14 al 16 agosto. Vietata anche la vendita di bevande in bottiglie in vetrbo. Già lo scorso anno, l’ordinanza fu emanata e venne messo in campo un apposito dispositivo di controllo da parte di Polizia municipale, Carabinieri, Guardia di Finanza e Guardia costiera. Le spiagge furono monitorate e non fu permesso che si consumassero gli atti di inciviltà che si erano visti negli anni precedenti, quando le spiagge furono preda di vandali e l’indomani della notte di Ferragosto si ... Leggi su anteprima24

