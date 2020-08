Agostino Lettieri Five Soccer Solofra, c’è la conferma di Roberto Negri (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – L’Agostino Lettieri Solofra comunica di aver trovato l’accordo con Roberto Negri per la stagione 2020/2021. Si tratta di una importante riconferma per il sodalizio irpino che potrà contare per la terza stagione di fila sulle prestazioni del laterale di Fisciano, classe 1988, che nella sua carriera da calcettista ha indossato le maglie di Virtus Campagna, Sporting Cavese, Futsal Rota, Sporting Sala Consilina e Vit Five oltre a quella dell’Alma Salerno in serie B. Una lunga e profonda esperienza che verrà messa a servizio del progetto dell’Asal nel prossimo campionato. L'articolo Agostino Lettieri Five Soccer ... Leggi su anteprima24

irpiniatimes1 : Agostino Lettieri Five Soccer Solofra, c’è la conferma di Roberto Negri - sportavellino : Calcio a 5/Serie C: L'Agostino Lettieri Solofra conferma Roberto Negri - irpiniatimes1 : Agostino Lettieri, presentata domanda di ammissione in Serie C1 -

Ultime Notizie dalla rete : Agostino Lettieri Calcio a 5/Serie C: L’Agostino Lettieri Solofra conferma Roberto Negri SportAvellino.it