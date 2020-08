Africa, reggiseni sportivi per incoraggiare le donne all’attività fisica (Di martedì 11 agosto 2020) Anche la mancanza di un indumento semplice, come un reggiseno sportivo, può diventare un potenziale ostacolo alla partecipazione sportiva. Succede, spesso, in Africa. Se ne è resa conto, 5 anni fa, Sarah Dwyer-Shick, un’allenatrice di calcio giovanile degli Stati Uniti, durante un viaggio in cui andò a trovare amici e colleghi in l’Africa. Leggi su vanityfair

