Adriana Volpe, Ogni Mattina chiude? “Presto decideranno il destino…” (Di martedì 11 agosto 2020) Atteso e annunciato dopo mesi e mesi di anticipazioni, il primo talk condotto in primissima persona da Adriana Volpe ha dunque visto la star del recente Gf Vip accasarsi stabilmente a Tv8. Lì, con il suo Ogni Mattina, la conduttrice ha potuto finalmente levarsi dalla scarpa il sasso risalente alla sua collaborazione con Giancarlo Magalli, responsanbile secondo lei del suo allontanamento dalla Rai. Per il nuovo format, alla presentatrice è stato affiancato il collega Alessio Viola e data carta bianca; i risultati però, al momento, sembrano fortemente deludenti. Alessandro Cecchi Paone fa chiarezza sul futuro di Adriana Volpe e di Ogni Mattina: “Si vedrà al momento dello scontro con gli altri rivali di ... Leggi su velvetgossip

