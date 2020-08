Adidas RPD-01, auricolari in-ear ad archetto per gli amanti dello sport (Di martedì 11 agosto 2020) Adidas ha ufficializzato oggi i nuovi auricolari in-ear Bluetooth RPD-01 dedicati agli sportivi, non economici in senso assoluto ma sicuramente in grado di garantire un buon rapporto qualità-prezzo. Il design è caratterizzato dalla scelta di implementare un archetto semi-rigido da collo, da cui si dipartono i cavetti che poi raggiungono i due auricolari veri e propri. Il Bluetooth quindi serve per connettere l’archetto alla sorgente audio, ad esempio allo smartphone: una soluzione apprezzata da chi ama le attività sportive, perché più affidabile dal punto di vista ergonomico rispetto ai normali auricolari. Non è un caso infatti se le cuffie sono dotate anche di apposite alette di supporto per le orecchie ... Leggi su ilfattoquotidiano

